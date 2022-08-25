В Смоленске приступают к реконструкции улицы Тимирязева. Фото: пресс-служба администрации города.

С 26 августа подрядчик приступит к реконструкции улицы Тимирязева в Смоленске. На объекте предусмотрено восстановление колодцев, асфальтирование автомобильной дороги, укладка брусчатки.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на время проведения работ с 26 августа до 21 сентября по улице прекратится движение транспортных средств.

Читай также: Ремонт 11 мостов продолжается в Смоленской области. Работы проводятся в рамках нацпроекта.