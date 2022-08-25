31 августа в Промышленном районе Смоленска отключат холодную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с ремонтом на водопроводной линии 31 августа будет отключено холодное водоснабжение в Промышленном районе Смоленска. По информации «Горводоканала», с 9 до 17 часов воды не будет по следующим адресам: ул. Шкадова д.2 (АО «ПО «Кристалл»), д.4, ул. Индустриальная д.2, д.4, д.4-А (ПСХК Тепличный комбинат №1), д.6, ул. Бабушкина д.7 (ОАО «Смоленский завод радиодеталей»), ул. Смольянинова д.15, д.15 корп.1, д.15 корп.2.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

Отмечается, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступают к реконструкции улицы Тимирязева. Движение транспорта по улице прекратится почти на месяц.