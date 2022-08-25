Юным смолянам организовали бесплатный отдых в «Лопатинском саду». Фото: пресс-служба администрации города.

В Центральном парке культуры и отдыха прошло мероприятие для воспитанников детского дома «Гнездышко» и Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки».

Фото: пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, детей покатали на аттракционах и угостили мороженым. Мероприятие организовали дирекция парка и предприниматели.

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