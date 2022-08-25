В Смоленской области установят новые комплексы фотовидеофиксации на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на отдельных участках улично-дорожной сети региона планируется установить 14 комплексов фотовидеофиксации. Работы выполнят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На региональных дорогах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта, планируется установить более 2 тысяч дорожных знаков и более 2 тысяч сигнальных столбиков, а также выполнить устройство более 12 тысяч погонных метров барьерных ограждений.

Обустройство объектов выполняется каждый год с целью повышения безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Смоленской области, по данным за шесть месяцев 2022 года в Смоленской области снизилось количество ДТП на 1,4%, а также уменьшилось количество погибших (на 27,5%) и пострадавших (на 6,6%).

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