В Смоленской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Смоленской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

До конца недели в Смоленской области прогнозируется аномально жаркая погода. Из-за высокой температуры воздуха в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

26 августа воздух в области прогреется до +27…+32°C, в Смоленске: до +28...+30°C. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.

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