В Ершичской ЦРБ установили подъемники для маломобильных граждан. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Ершичской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию подъемники для инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом рассказали в профильном департаменте.

В медучреждениях к подъемникам для инвалидов предъявляются особые требования: повышенная безопасность оборудования, удобство и универсальность использования. Оснащение больницы таким подъемным оборудованием позволяет облегчить и обезопасить уход за пациентами с ограниченными возможностями, пожилыми людьми и взрослыми, проходящими реабилитацию.

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