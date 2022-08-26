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Общество26 августа 2022 6:16

В Ершичской ЦРБ установили подъемники для маломобильных граждан

Это позволит увеличить доступность медицинских услуг населению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Ершичской ЦРБ установили подъемники для маломобильных граждан. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Ершичской ЦРБ установили подъемники для маломобильных граждан. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Ершичской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию подъемники для инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом рассказали в профильном департаменте.

В медучреждениях к подъемникам для инвалидов предъявляются особые требования: повышенная безопасность оборудования, удобство и универсальность использования. Оснащение больницы таким подъемным оборудованием позволяет облегчить и обезопасить уход за пациентами с ограниченными возможностями, пожилыми людьми и взрослыми, проходящими реабилитацию.

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