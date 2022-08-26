Под Смоленском 10 спасателей тушили горящий торфяник. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о природном пожаре поступило спасателям вечером 25 августа. На площади 0,0004 Га в Руднянском районе загорелся торф.

К ликвидации возгорания привлекли 3 единицы техники и 10 пожарных. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, расстояние до ближайшего населенного пункта – 3 км, эвакуация населения не потребовалась.

Ранее «КП» писала, по Смоленском произошел низовой лесной пожар. Возгорание случилось в Рославльском районе.