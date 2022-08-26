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Здоровье26 августа 2022 8:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 августа: 14 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На стационарное лечение перевели 14 смолян.

На стационарное лечение перевели 14 смолян.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 311 новых случаев заболевания. Всего 135 531 человека заразились с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число «экс-пациентов» на данный момент составляет 129 802. Не справился с коронавирусом 3 101 житель области. На стационарное лечение перевели 14 смолян.

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