Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 августа: 14 человек госпитализировали за сутки

На стационарное лечение перевели 14 смолян. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость на территории Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 311 новых случаев заболевания. Всего 135 531 человека заразились с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число «экс-пациентов» на данный момент составляет 129 802. Не справился с коронавирусом 3 101 житель области. На стационарное лечение перевели 14 смолян.

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