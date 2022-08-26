В Смоленске ликвидировали крупную свалку на кладбище. Фото: региональный оператор ТКО Смоленской области.

Очередная свалка образовалась на территории кладбища на 7-м км Рославльского шоссе. Мусор вывез региональный оператор ТКО.

Как отметили в организации, несанкционированные навалы отходов образуются на кладбищах довольно часто. Содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения, решение по которым вправе принимать органы местного самоуправления (ОМСУ).

– Призываем жителей Смоленской области осуществлять накопление ТКО, в том числе образованных на кладбищах, в установленных местах во избежание образования свалок. Кроме этого, в случае обнаружения фактов переполнения установленных на территориях кладбищ емкостей для накопления ТКО либо обнаружения мест несанкционированного размещения отходов на территории кладбищ рекомендуем сообщать об этом непосредственно в ОМСУ, – написали в официальном сообществе регоператора.

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