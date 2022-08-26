Ремонт улицы Ударников продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт улицы Ударников. Несмотря на множество съездов, дворов и парковок, подрядчик справляется со всеми работами в установленные сроки.

На участке ремонта уже выполнено устройство выравнивающего слоя асфальта, идет замена бортового камня и обновление тротуаров. Как рассказали в пресс-службе администрации города, после этого рабочие приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

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