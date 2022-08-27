В Смоленске разрабатывают схему движения на время ремонта Крестовоздвиженского моста. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске разрабатывают варианты оптимизации движения транспорта на время ремонта Крестовоздвиженского моста в преддверии начала учебного года, когда автомобильный трафик в городе существенно возрастет.

Глава города Андрей Борисов обсудил со специалистами ГИБДД, «СмоленскАвтодора», управлений дорожного хозяйства меры, которые можно предпринять для уменьшения нагрузки на действующие путепроводы и минимизации дорожных заторов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, одно из решений – организация движения прибывающего в город большегрузного транспорта через кольцевую дорогу, минуя Успенский и Петропавловский мосты. Ограничения для грузовых автомобилей могут коснуться и времени заезда на территорию города. Например, въезд в Смоленск фур, снабжающих товарами гипермаркеты и сетевые магазины, может быть перенесен на вечер или ночь.

Еще одна мера по оптимизации дорожного движения – три полосы на Успенском мосту для проезда транспорта из Заднепровского района в направлении центра города будет действовать по следующей схеме: крайняя левая полоса – поворот налево, средняя полоса – движение прямо и налево, крайняя правая полоса – прямо и направо.

На ближайших транспортных узлах светофоры будут работать в режиме желтого мигающего сигнала. В таком формате регулировщики действуют в утренний и вечерний час-пик: с 7 до 9 утра и с 16 до 19 часов.

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