Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 августа: за сутки выявили 261 случай заражения

За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 135 792.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 101 человек погибли с начала пандемии, ни одного летального случая не зафиксировано за сутки.

Успешно справились с болезнью и выписались 129 910 жителей региона. За сутки госпитализировали с осложнениями 26 человек.

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