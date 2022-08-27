Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 августа 2022 8:35

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 августа: за сутки выявили 261 случай заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 135 792.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 101 человек погибли с начала пандемии, ни одного летального случая не зафиксировано за сутки.

Успешно справились с болезнью и выписались 129 910 жителей региона. За сутки госпитализировали с осложнениями 26 человек.

Читай также:

«Думал, лежат одни старики, а тут и беременные, и малыши»: пациент рассказал, как сейчас работает ковидный госпиталь в Ростове. Ростовчанин попал в один из коронавирусных госпиталей города и рассказал, что там происходит.