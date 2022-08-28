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Происшествия28 августа 2022 5:08

20-летний смолянин избил прохожего баллонным ключом

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
20-летний смолянин избил прохожего баллонным ключом.

20-летний смолянин избил прохожего баллонным ключом.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию в Рославле обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что на улице между ним и незнакомцем возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил его баллонным ключом по лицу.

Травмы квалифицирывали как легкий вред здоровью. Личность подозреваемого установили, им оказался ранее уже судимый 20-летний местный житель. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении смолянина возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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