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Общество28 августа 2022 6:52

В Смоленске закроют движение транспорта по улице Бакунина

Ограничение связано с проведением праздничной линейки 1 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске закроют движение транспорта по улице Бакунина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске закроют движение транспорта по улице Бакунина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта по улице Бакунина будет закрыто с 8:00 до 11:30 в четверг, 1 сентября. Дорога будет перекрыта в районе дома №14.

По информации профильного департамента, ограничение связано с проведением праздничной линейки, посвященной Дню знаний.

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