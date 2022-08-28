В Смоленске закроют движение транспорта по улице Бакунина. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта по улице Бакунина будет закрыто с 8:00 до 11:30 в четверг, 1 сентября. Дорога будет перекрыта в районе дома №14.

По информации профильного департамента, ограничение связано с проведением праздничной линейки, посвященной Дню знаний.

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