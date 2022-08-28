Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 августа 2022 8:30

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 августа: более 130 тысяч человек выздоровели с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки COVID-19 выявили у 282 человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 282 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За последние сутки COVID-19 выявили у 282 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе в воскресенье, 28 августа. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 136 074.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Погибли от осложнений коронавируса 3 101 человек. Успешно справились с заболеванием и выписались 130 001 житель региона. Госпитализировали за сутки 14 смолян.

Читай также:

Куда делся «Спутник Лайт», где найти назальную прививку и когда станет доступна вакцина против новых вариантов «омикрона». Специалисты Центра им. Гамалеи рассказали о преимуществах новой комбинированной вакцины от коронавируса.