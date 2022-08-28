Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 августа: более 130 тысяч человек выздоровели с начала пандемии

За последние сутки COVID-19 выявили у 282 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За последние сутки COVID-19 выявили у 282 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе в воскресенье, 28 августа. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 136 074.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Погибли от осложнений коронавируса 3 101 человек. Успешно справились с заболеванием и выписались 130 001 житель региона. Госпитализировали за сутки 14 смолян.

Читай также:

Куда делся «Спутник Лайт», где найти назальную прививку и когда станет доступна вакцина против новых вариантов «омикрона». Специалисты Центра им. Гамалеи рассказали о преимуществах новой комбинированной вакцины от коронавируса.