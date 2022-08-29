Смоляне из Новосельцев пожаловались на большое скопление летучих мышей. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Жители микрорайона Новосельцы пожаловались на большое количество живущих по соседству летучих мышей. Об этом смоляне рассказали в социальных сетях.

По словам жителей, рассадник грызунов находится в расположенных рядом гаражах. Смоляне опасаются, потому что животные являются переносчиками множества инфекций.

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