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Общество29 августа 2022 4:40

Смоляне из Новосельцев пожаловались на большое скопление летучих мышей

Местные жители рассказали, что грызуны живут возле подъездов многоэтажных домов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне из Новосельцев пожаловались на большое скопление летучих мышей. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Смоляне из Новосельцев пожаловались на большое скопление летучих мышей. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Жители микрорайона Новосельцы пожаловались на большое количество живущих по соседству летучих мышей. Об этом смоляне рассказали в социальных сетях.

По словам жителей, рассадник грызунов находится в расположенных рядом гаражах. Смоляне опасаются, потому что животные являются переносчиками множества инфекций.

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