В Ярцеве мальчик пострадал от взрыва петарды. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошёл 28 августа в смоленском райцентре. Мальчик получил серьезные травмы от взрыва пиротехнического изделия.

Как рассказали местные жители в соцсетях, пострадавший вместе со сверстниками нашёл петарду на улице и решил её поджечь. В результате ребёнка увезли в больницу с травмами на руках и груди.

– Уважаемые родители, предупредите своих детей о том, чтобы ничего не подбирали с земли. Исход может быть не самым приятным, – добавила автор поста.

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