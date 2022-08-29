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Общество29 августа 2022 6:14

Традиционный кубок города по конкуру состоялся в Смоленске

Соревнования прошли на ипподроме в поселке Одинцово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Традиционный кубок города по конкуру состоялся в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Традиционный кубок города по конкуру состоялся в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошёл традиционный кубок города по наиболее зрелищному виду конного спорта – конкуру. Соревнования прошли 28 августа в посёлке Одинцово.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, наездники разделялись на несколько категорий – по высоте преодолеваемых препятствий: от 80 до 120 сантиметров.

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