В Смоленске мужчина погиб в страшном ДТП на улице Шевченко. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Смертельная авария произошла ночью в районе дома 1/35 по улице Шевченко. Водитель автомобиля Hyundai на большой скорости врезался в «КАМАЗ».

– Удар был страшной силы, мы подумали, что что-то взорвалось, – рассказала местная жительница в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

По словам очевидцев, мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего из машины достали спасатели:

– Сотрудники МЧС достали мужчину из машины, положили на асфальт и накрыли целлофановым пакетом, который им принесли из скорой. Через несколько минут приехали родные погибшего, женщина очень кричала от безысходности.

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