Смоленский жареный сыр признали самым вкусным уличным блюдом в России. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленский халуми (прожаренный на гриле сыр со специями) признан самым вкусным уличным блюдом в России. Как рассказали в пресс-службе администрации города, агроферма «Катынь» стала финалистом Всероссийской гастрономической премии Russian Street Food Awards, которая состоялась в Калининграде.

Специально для фестиваля уличной кухни Street Food Russia, который прошел 6-7 августа в Смоленске, халуми подавали в качестве блюда уличной еды: нанизывали сыр на шпажки и жарили вместе с ними. Жюри отметили, что это самое простое блюдо, однако решающую роль сыграл вкус сыра, произведенного из отборного молока от собственных коров. Повторить успех смоляне смогли и на всероссийском уровне.

Ранее «КП» писала, что традиционный кубок города по конкуру состоялся в Смоленске. Соревнования прошли на ипподроме в поселке Одинцово.