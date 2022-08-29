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Здоровье29 августа 2022 8:49

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 августа: 47 случаев заболевания выявлено за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области с начала пандемии выявлен 136 121 случай заражения коронавирусом.

В Смоленской области с начала пандемии выявлен 136 121 случай заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, на 29 августа, в Смоленской области с начала пандемии выявлен 136 121 случай заражения коронавирусом, в том числе 47 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 130 084 человека, 3 101 пациент умерли. За сутки в медучреждения госпитализировали 9 смолян.

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