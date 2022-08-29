В 2022 году в Смоленской области планируется заключить 800 социальных контрактов. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2022 году в Смоленской области планируется заключить 800 социальных контрактов – в 2 раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. На эти цели в регионе предусмотрено более 140 млн рублей.

Социальный контракт нужен, чтобы получить от государства до 350 тысяч рублей на запуск собственного дела и другие меры преодоления сложной жизненной ситуации. Малообеспеченные смоляне могут потратить средства на организацию личного подсобного хозяйства, развитие собственного бизнеса, улучшение условий проживания, на обучение для дальнейшего трудоустройства.

Глава региона встретился с одними из первых получателей средств по контракту и отметил, что больше половины смолян, как и участники встречи, оформляют соц. контракты под открытие собственного бизнеса или его поддержку в нестабильный период.

С оформлением документов для соц.контракта помогает Департамент по социальному развитию совместно с Центром «Мой Бизнес». По мнению участников встречи, процесс подачи заявки организован просто и понятно.

По итогам беседы губернатор поручил начальнику профильного департамента Елене Романовой продолжать активное взаимодействие с получателями, оказывать поддержку при подготовке документов и в дополнение давать предпринимателям полную информацию об организациях, которые предоставляют в регионе бесплатные меры поддержки малому бизнесу.

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