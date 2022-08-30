Сильные дожди и грозы ожидаются в Смоленской области 30 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 30 августа, на территории Смоленской области пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Подует западный ветер, 4-9 м/с. При грозе порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +23...+27°C.

В Смоленске: +23°C…+25°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо падать.

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