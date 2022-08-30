В Смоленске приступили к ремонту улицы Тимирязева. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске началась реконструкция улицы Тимирязева. В настоящее время подрядная организация осуществляет устройство ливневой канализации. После этого рабочие займутся водопроводом, а затем установят дождеприёмные колодцы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, после завершения этих работ подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

В связи с ремонтом на улице Тимирязева прекратилось движение автомобилей вплоть до 21 сентября. Рабочие настоятельно рекомендуют не нарушать правила дорожного движения, чтобы не вызвать серьёзных задержек для завершения работ.

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