Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 августа: в регионе резко снизилась суточная заболеваемость

В Смоленской области за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализация потребовалась 20 заболевшим. Данные опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 136 146 человек. Выздоровели 130 205 смолян, из них 121 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки никто из пациентов не умер. Всего с начала пандемии в регионе скончались 3 101 человек.

Читай также: «У каждого - свой ковид»: чего ждать и как лечиться сердечникам, диабетикам, пациентам с депрессией. Медицинские эксперты рассказали об особенностях лечения коронавируса у сердечников и диабетиков.