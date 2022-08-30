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Здоровье30 августа 2022 8:38

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 августа: в регионе резко снизилась суточная заболеваемость

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом.

В Смоленской области за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализация потребовалась 20 заболевшим. Данные опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 136 146 человек. Выздоровели 130 205 смолян, из них 121 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки никто из пациентов не умер. Всего с начала пандемии в регионе скончались 3 101 человек.

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