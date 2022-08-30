Более 20 праздничных мероприятий пройдёт 1 сентября в Смоленске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В День знаний в Смоленске пройдет 26 мероприятий для школьников всех возрастов. Программу разработали Управление культуры и туризма, управление образования и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту администрации города Смоленска и подростковый центр «Смоленские дворы».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, тематические мероприятия для юных гостей подготовил Смоленский Планетарий:

В 12 часов на фоне искусственного звёздного неба ребята узнают, как развивалось школьное образование с древних времён и до наших дней.

В 13 часов учащиеся старших классов и студенты смогут насладиться видом звёздного неба на разных широтах и в разное время года в рамках программы «Звёздное небо и основы сферической астрономии».

В 14:00 посетителям покажут фильм «Смоленск необычный», а полчаса спустя в планетарии состоится выставка фототехники «Путешествие света.

Вход для всех желающих будет свободным.

Вечером 1 сентября праздник продолжится в Лопатинском саду: в 18:00 на территории парка начнется выступление кавер-группы, а в 20:00 гостей ждет файер-шоу и шоу ходулистов. Весь вечер гостей будут встречать детские аниматоры агентства «Кубик Рубик» и ростовые куклы.

Не оставит юных жителей региона без подарков и Смоленский государственный музей-заповедник. 1 сентября с 10:00 до 16:00 здесь пройдет День открытых дверей, школьники могут посетить отделы музея совершенно бесплатно (платным остается только экскурсионное обслуживание).

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