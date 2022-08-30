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Общество30 августа 2022 11:58

Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоили посмертно Антонине Грековой

Депутаты горсовета приняли данное решение на очередной сессии 30 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоено посмертно Антонине Грековой. Фото: пресс-служба Смоленского городского Совета.

Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоено посмертно Антонине Грековой. Фото: пресс-служба Смоленского городского Совета.

Смоленский городской Совет поддержал предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Смоленска» заслуженному врачу РФ Антонине Ивановне Грековой.

С 2006 по 2021 год она заведовала кафедрой инфекционных болезней у детей Смоленского государственного медуниверситета. В период пандемии COVID-19 в качестве главного специалиста по инфекционным болезням проводила регулярные консультации и консилиумы по вопросам лечения, диагностики и профилактике коронавируса у детей, в том числе и в красной зоне.

Антонина Грекова родилась в селе Нижнее Стародубского района Брянской области 14 февраля 1953 года. В 1976 году окончила педиатрический факультет Смоленского медицинского института. С 1976 по 1978 годы занимала должность клинического ординатора кафедры детских инфекций, а в 1993-2006 – доцент кафедры детских инфекционных болезней СГМИ. Являлась автором и соавтором 32 учебных пособий, более 300 научных работ.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, предложение о присвоении звания «Почётный гражданин города Смоленска» поддержали Общественная палата Смоленской области, профильный департамент, региональная общественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области» и Смоленская областная организация профсоюзов работников здравоохранения.

Подробнее в материале «КП».

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