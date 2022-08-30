Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоили посмертно Антонине Грековой

Звание «Почётный гражданин города Смоленска» присвоено посмертно Антонине Грековой. Фото: пресс-служба Смоленского городского Совета.

Смоленский городской Совет поддержал предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Смоленска» заслуженному врачу РФ Антонине Ивановне Грековой.

С 2006 по 2021 год она заведовала кафедрой инфекционных болезней у детей Смоленского государственного медуниверситета. В период пандемии COVID-19 в качестве главного специалиста по инфекционным болезням проводила регулярные консультации и консилиумы по вопросам лечения, диагностики и профилактике коронавируса у детей, в том числе и в красной зоне.

Антонина Грекова родилась в селе Нижнее Стародубского района Брянской области 14 февраля 1953 года. В 1976 году окончила педиатрический факультет Смоленского медицинского института. С 1976 по 1978 годы занимала должность клинического ординатора кафедры детских инфекций, а в 1993-2006 – доцент кафедры детских инфекционных болезней СГМИ. Являлась автором и соавтором 32 учебных пособий, более 300 научных работ.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, предложение о присвоении звания «Почётный гражданин города Смоленска» поддержали Общественная палата Смоленской области, профильный департамент, региональная общественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области» и Смоленская областная организация профсоюзов работников здравоохранения.

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