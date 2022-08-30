Бывшего гендиректора коммунального предприятия Смоленска подозревают в хищении 1,6 млн рублей. Фото: Анастасия Осипова

Экс-руководителя смоленского коммунального предприятия обвиняют в мошенничестве и хищении 1,6 млн рублей.

Установлено, в период с конца января 2019 года по начало декабря 2021 года мужчина необоснованно завысил себе зарплату.

Почти за три года он присвоил более 1,6 млн рублей, которые должны были пойти на погашение задолженности за ранее поставленное предприятию электричество.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Ведётся следствие.

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