На бесплатное питание в школах Смоленска депутаты выделят дополнительные средства

Фото: Смоленский городской Совет.

Решение принято депутатами на очередной сессии 30 августа и позволит продолжить детям, относящимся к отдельным категориям, получать бесплатное горячее питание счёт средств местного бюджета.

Дополнительно на эти цели потребуется около 8,2 млн рублей. При этом всего в 2022 году расходы на бесплатное питание отдельных категорий школьников в Смоленске превысят 33,6 млн рублей.

Фото: Смоленский городской Совет.

«У нас социально ориентированный бюджет. И колоссальная часть расходов в столице региона приходится именно на сферу образования. Организация бесплатного питания в школах – это одна из мер поддержки смоленских семей, и для нас это принципиально важный вопрос», - подчеркнул председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Таким образом, помимо учеников первых-четвертых классов, которые обеспечиваются в школах питанием за счёт средств федерального бюджета, бесплатные горячие завтраки в Смоленске в новом учебном году за счёт средств городского бюджета будут доступны для 512 учащихся. Также дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками за счёт средств областного бюджета получают дети из малоимущих семей. Бесплатные горячие обеды положены 3885 учащимся, осваивающим образовательные программы среднего общего образования, совмещающим обучение с углубленным учебно-тренировочным процессом; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям из малоимущих семей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам. Кроме этого, горсоветом предусмотрено замещение горячего питания продуктовыми наборами либо финансовой компенсацией учащимся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому.

Фото: Смоленский городской Совет.

«По предложению фракции партии «Единая Россия» с 1 января прошлого года в Смоленске были направлены дополнительные средства на бесплатное двухразовое питание в школьных столовых отдельных категорий детей с 1-го по 11-й класс. Сейчас данную инициативу удалось не только сохранить, но и предусмотреть с нового учебного года увеличение финансирования», - пояснил руководитель фракции «ЕР», заместитель председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко.

«Отрадно, что получилось найти средства, ведь это очень важно для здоровья подрастающего поколения смолян», – отметила председатель комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко.