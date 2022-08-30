Железнодорожники напомнят смоленским школьникам правила безопасности в начале нового учебного года

Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленской области в начале нового учебного года железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

С 1 по 30 сентября в ходе акции «Правила моей безопасности на железной дороге!», специалисты МЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах, где часто фиксируются нарушения правил перехода через пути. Особое внимание уделят участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. Детям расскажут о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге и опасности «зацепинга».

Благодаря проводимой профилактической работе с начала года роста несчастных случаев с несовершеннолетними в границах Смоленской области МЖД по сравнению с аналогичным периодом 2021 года не допущено. Так, за истекший период произошел 1 случай травмирования подростка, что аналогично тому же периоду прошлого года. Количество несчастных случаев с гражданами снизилось на 9% (с 11 до 10).

Среди самых распространенных нарушений – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, отвлечение на гаджеты, в том числе прослушивание музыки через наушники.

Московская железная дорога обращается к педагогам и родителям, чьи дети по дороге в школу проходят возле железной дороги с предложением подключиться к акции «Правила моей безопасности на железной дороге!». При подготовке к новому учебному году следует отработать безопасный маршрут движения «Дом-Школа-Дом». Пройдите его вместе с ребенком, вспомните основные правила безопасности. Они сводятся к переходу пути только в специально оборудованных местах без отвлечения на гаджеты и прослушивания музыки.

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