Горсовет одобрил внесение изменений в бюджет Смоленска

Фото: Смоленский городской Совет.

Так, собственные доходы Смоленска на 2022 год утверждены в сумме 3,6 млрд рублей с увеличением на 23,1 млн рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Безвозмездные поступления из областного бюджета при этом утверждены на уровне 5,3 млрд рублей в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

«Мы произвели ряд уточнений, скорректировав объем субсидий по некоторым направлениям. Общие доходы Смоленска приближаются к 9 млрд рублей, но ввиду большого количества острых для города вопросов бюджет пока остаётся дефицитным», - прокомментировал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

В частности, в соответствии с принятым решением на 23,8 млн рублей будет увеличена субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; на 16,8 млн рублей – субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счёт средств областного бюджета; на 2,6 млн рублей – субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.

Основные параметры бюджета города Смоленска утверждены в таком виде:

доходы – 8 959 751 299,04 руб.;

расходы – 9 329 797 416,58 руб.;

дефицит – 370 046 117,54 руб.