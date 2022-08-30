В Смоленской области автомобиль Ford «вылетел» в кювет и перевернулся. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

30 августа на автодороге «Гагарин – Самуйлово» произошло ДТП с иномаркой. В районе деревни Бутюково легковая машина Ford съехала в кювет и опрокинулась.

По информации пресс-службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», за рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. Чтобы выбраться из автомобиля, ей потребовалась помощь спасателей. Женщину с серьёзными травмами госпитализировали в больницу. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее «КП» писала, что смоленский журналист Алексей Гусинский ушёл из жизни. Мужчина три месяца находился в коме после ДТП с пьяным водителем.