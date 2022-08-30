27-летний парень с татуировками пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

30 августа ПСО «Сальвар» сообщил о поисках пропавшего Артема Антоненко. Местонахождение мужчины неизвестно с 29 августа.

Пропавший ростом 177 см, среднего телосложения, с тёмными волосами, светлыми глазами. Из особых примет – темная борода и татуировки на руках.

Последний раз был одет в чёрную футболку с вышивкой, светлые шорты, светлые кроссовки, носки белые высокие с рисунком корабля.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8 (908) 289-26-99.

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