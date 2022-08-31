Прокуратура проверила аварийный дом на улице Парижской Коммуны в Смоленске. Фото: Яндекс.

Смоленская прокуратура проверила дом №2 по улице Парижской Коммуны на предмет его пригодности для проживания. Поводом послужили многочисленные публикации в соцсетях.

Здание ввели в эксплуатацию в 1882 году, сейчас в нем до сих пор живут смоляне. Строительные конструкции дома находятся в аварийном состоянии, а по периметру имеются трещины в кирпичной кладке и повреждения отмостки.

В подъезде просел пол, крыльцо запасного выхода разрушено, ступени лестничных маршей повреждены. Несмотря на это, местная администрация не принимала меры по обследованию дома на предмет его аварийности. В здании нет централизованного водоснабжения, в связи с чем воду жильцы набирают из колонки, которая на момент прокурорской проверки оказалась сломана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в адрес местной администрации и управляющей организации внесены представления. В настоящее время водоразборную колонку отремонтировали, управляющей организацией проводятся работы по текущему ремонту жилого дома, а обследование дома на предмет его пригодности для проживания запланировано на сентябрь 2022 года.

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