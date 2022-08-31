Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 31 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 31 августа, на территории Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует западной четверти 6 - 11 м/с, днем порывы будут достигать до 15м/с.

Температура воздуха по области: +15°C…+20°C.

В Смоленске: +16°C…+18°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо расти.

Читай также: Прокуратура проверила аварийный дом на улице Парижской Коммуны в Смоленске. В здании 1882 года постройки до сих пор живут люди.