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Общество31 августа 2022 4:49

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 31 августа

Столбики термометров опустятся до +15
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 31 августа.

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 31 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 31 августа, на территории Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует западной четверти 6 - 11 м/с, днем порывы будут достигать до 15м/с.

Температура воздуха по области: +15°C…+20°C.

В Смоленске: +16°C…+18°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо расти.

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