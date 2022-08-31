Алексей Островский поручил ускорить сроки газификации для жителей Рославльского района. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский поручил заместителю начальника профильного департамента ускорить сроки газификации для жителей трёх деревень Рославльского района: Большие Азобичи, Малые Азобичи и Подруднянский. Смоляне обратились к губернатору на личном приёме 30 августа.

Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, на газификацию жилых зон этих населенных пунктов уже составлена проектная документация. Газ жителям планируется провести в 2024-2025 годах. Также будет проработана возможность привести автодорогу к данным населенным пунктам в надлежащее состояние уже в 2023 году.

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