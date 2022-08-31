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Общество31 августа 2022 6:14

В Смоленске частично перекроют улицу Рыленкова

Рабочие приступят ко второй части ремонта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске частично перекроют улицу Рыленкова. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске частично перекроют улицу Рыленкова. Фото: пресс-служба администрации города.

В среду, 31 августа, в Смоленске начнется подготовка к ремонту участка от улицы Петра Алексеева до домов №№ 42, 61б, 59, 61а по улице Рыленкова. В связи с работами дорога будет частично перекрыта.

По информации пресс-службы администрации города, движение автомобилей по части улицы от дома №59 до дома №61б закроют полностью. На остальном ремонтируемом участке будет действовать ограничение движения.

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