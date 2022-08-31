Горсовет поддержал Смоленскую областную специальную библиотеку для слепых

Фото: Смоленский городской Совет.

Нежилое помещение площадью 826,1 кв. м в этом доме передано на очередные пять лет в безвозмездное пользование специальной библиотеке, целью которой является обеспечение равного доступа к информации людей с ограниченными физическими возможностями, организация досуга инвалидов по зрению.

«На сессии принято несколько решений о передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений организациям, выполняющим социальную функцию. Хочу особенно подчеркнуть, что распоряжение муниципальным имуществом – это всегда один из самых сложных вопросов местного значения, к которому депутаты подходят самым внимательным образом. Если мы говорим о том, чтобы той или иной организации городское помещение было передано именно в безвозмездное пользование, то первостепенна социальная ориентированность и помощь жителям по тем или иным направлениям. Такие решения мы принимаем для поддержки организаций, которые не занимаются коммерческой деятельностью и ведут работу, полезную для конкретных групп населения», - пояснил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

Смоленская областная специальная библиотека для слепых была открыта в 1955 году. Первоначально она располагалась в маленьком помещении по улице Карла Маркса. В 1988 году библиотека получила новую «прописку» по улице Крупской, 61б, где и находится по настоящее время. В этом микрорайоне расположено предприятие Всероссийского общества слепых, областное и местное отделение ВОС, Дом культуры.

«Речь в данном случае идёт не о передаче в собственность, а о временном пользовании. Муниципальное помещение содержится в надлежащем состоянии, обслуживается и продолжает принадлежать городу. Необходимо поддерживать такие организации, занимающиеся важными социальными направлениями», - отметил руководитель фракции «ЕР», заместитель председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко.

«Библиотека находится в данном помещении более тридцати лет, она востребована и является своеобразным центром общения. Сюда приходят не только для того, чтобы выбрать специальную литературу для людей с ограничениями зрения и прочесть любимую книгу – здесь встречаются и дети, и взрослые, которые получают возможность обменяться впечатлениями о прочитанных произведениях, здесь регулярно проводятся вечера поэзии и другие интересные мероприятия. Это то учреждение, где практически осуществляется инклюзивная работа, которая объединяет людей. Сегодня горсовет, конечно, поддержал это решение», - прокомментировала депутат городского Совета, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Светлана Новикова.

Также, рассматривая блок вопросов, связанных с распоряжением муниципальным имуществом, Смоленский городской Совет разрешил Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в электронной форме нежилого помещения общей площадью 171,7 кв. м, расположенного в доме 82 по улице Соболева, по начальной цене 3 171 120 рублей.