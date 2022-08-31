Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 августа: 28 человек госпитализировали за сутки

В Смоленской области 31 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 283 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области 31 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 283 пациентов. Госпитализировали 28 человек. Ни один житель региона с подтвержденным коронавирусом не умер. 154 человека выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 136 429 человек, 130 359 человек выздоровели, 3 101 – скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 551 450 смолян, 507 207 жителей полностью завершили вакцинацию.

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