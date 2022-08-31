3 сентября в Смоленске напишут «Диктант Победы»

Фото: smolensk.er.ru.

«Диктант Победы» напишут в регионе в четвертый раз, в этом году датой проведения выбрали день окончания Второй мировой войны.

«Это важное для всего мира историческое событие, и дата акции выбрана неслучайно, потому что Вторая мировая война началась намного раньше и закончилась позже, чем Великая Отечественная, и главным победителем и освободителем был Советский Союз», - подчеркнул руководитель смоленских единороссов, председатель облдумы Игорь Ляхов, который курирует партпроект «Историческая память» в регионе.

Площадки, где смоляне смогут написать исторический тест, будут открыты во всех районах Смоленщины, в общей сложности их будет 43.

«Диктант можно будет традиционно написать в музеях, библиотеках, Домах культуры и школах. Также в этом году площадка будет открыта и в региональном исполкоме «Единой России». Приглашаю смолян присоединиться, тем более, что «Диктант Победы» не имеет никаких возрастных ограничений, в прошлом году самому юному участнику было 10, самому взрослому – 80 лет», - отметил Игорь Ляхов. Он каждый год принимает участие во Всероссийской акции.

Напомним, на сайте диктантпобеды.рф доступно тренировочное задание для подготовки к историческому тесту. Здесь же каждый может найти удобную для себя площадку для его написания и ее точный адрес.