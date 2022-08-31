В Смоленске завершён ремонт 20 внутриквартальных проездов

Фото: Смоленский городской Совет.

В этом году с учётом дополнительных конкурсных процедур в областном центре планируется отремонтировать более сорока внутриквартальных проездов, большая часть которых – к социальным учреждениям.

В полном объеме завершены к 30 августа 20 внутриквартальных проездов: ведётся приёмка исполнительной документации, её проверка и подготовка документов к оплате. Ещё по двум участкам высокая степень готовности – 95-98%, осталось завершить установку светильников. Эти объекты планируется завершить в ближайшие два-три дня.

«Депутаты не удовлетворены текущим положением дел: сейчас буквально в ручном режиме нужно не только пошагово контролировать ход работ, но и организовать претензионную работу. Времени до окончания строительного сезона остаётся всё меньше, не говоря уже о «сгоревших» первоначально заявленных сроках по многим контрактам. Уверен, что организации, которые вышли на эти конкурсные процедуры, чётко понимали свою ответственность, и если обязательства не выполнены – будут штрафы», - отметил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, поручивший представителям Администрации города провести дополнительную встречу с самым проблемным подрядчиком АО «ДЭП-47», у которого изначально в ремонте находилось 15 внутриквартальных проездов и который проигнорировал последнее заседание штаба.

«На сегодняшний день по проблемным объектам ситуация меняется очень медленно. О завершении работ к ранее заявленному сроку (1 сентября) речи не идёт. По одному из проездов (Рыленкова 32, 34) уже обратился в областную прокуратуру, так как работа строителей не соответствует проектной документации», - написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.

Фото: Смоленский городской Совет.

«По-прежнему, у нас большие вопросы к ООО «МАЙКАРТ» и АО «ДЭП-47». В общей сложности на шести объектах эти компании до сих пор вообще не ведут никакие работы, несмотря на приближение осени. Это бездействие не укладывается ни в какие рамки, считаю, что подрядчики должны нести ответственность по закону», - подчеркнул руководитель фракции «ЕР», заместитель председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко.

Мониторинг ситуации на проездах:

ООО «АЛЬФАПРО» из 12 внутриквартальных проездов выполнили девять, на одном из объектов ведётся приёмка основания после завершения работ по восстановлению сетей теплоснабжения; на проезде к детскому саду № 57 «Колобок» к 5 сентября планируется завершить работы по аварийному ремонту сетей (в ходе опрессовки выявились недостатки), после чего ремонт будет продолжен; ещё на одном из проездов устанавливается тротуар. По этим трём внутриквартальным проездам муниципальный контракт был продлён до 15 сентября.

Из двух проездов ООО «МАЙКАРТ» на одном проезде работы не ведутся, на втором проводится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

ООО «ГЕФЕСТ» (1 проезд) выполняет работы по устройству бортового камня. Срок, обозначенный данным подрядчиком по выполнению работ – 1 сентября.

ООО «КРОТСТРОЙСЕРВИС» – основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на тротуарах и проезжей части завершены, установку светильников планируют завершить в течение нескольких дней.

ООО «ЭДЕМ» – из семи объектов шесть готово, ещё на одном ведётся устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и подготовка основания.

ООО «ПКП-4» занимается тремя проездами, один из них завершён на 95%, на двух ведутся работы по устройству основания, бортового камня. Ранее подрядчик обещал выполнить все обязательства к 1 сентября. В обозначенные сроки он явно не вложится.

АО «ДЭП-47» – изначально должны были ремонтировать 15 проездов, по 4 из них контракт расторгнут в одностороннем порядке (планируется проведение новых конкурсных процедур), сейчас ведётся претензионная работа. Из 11 оставшихся проездов, которые «закреплены» за данной организацией, на пяти работы, по-прежнему, не ведутся. Один из проездов завершён (необходимо вывезти мусор), на двух начальная стадия производства работ – специалисты компании проводят выборку грунта под устройство основания тротуара, ещё на одном объекте осуществляется подготовка основания под устройство бортового камня. На проезде по улице Попова от дома 119 до дома 125 работы выполнены, второй участок – от дома 113 до дома 118 – в работе, ведётся демонтаж и монтаж бортового камня. По проезду по ул. Рыленкова к домам 42-44 и 32-38 поступает большое количество жалоб от смолян по поводу качества выполненных работ, недостатки необходимо устранить. Депутат Госдумы Сергей Неверов обратился по этому поводу в прокуратуру.