Смоленскэнерго проводит акцию «Мир энергетики глазами детей»

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В стенах исполнительного аппарата филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» прошла экскурсия для детей с летней площадки «Непоседы» г. Смоленска, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие было организовано в рамках проекта филиала «Мир энергетики глазами детей» и Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче – 2022».

В период летних каникул энергетики провели целый комплекс мероприятий для ознакомления детей с миром энергетики, популяризации профессий этой сферы деятельности, но что наиболее важно – для напоминание детям правил безопасного и бережного взаимодействия с электрическим током, создание мотивации для сбережения ресурсов и электроэнергии.

Дети узнали о том, что первые упоминания об электрическом токе можно найти еще в текстах древнего Египта, что самый простой способ получить электроэнергию – сжигать уголь, а все нервные импульсы являются электрическими сигналами. По традиции ребятам была предоставлена возможность померить средства защиты электромонтера, оценить вес диэлектрических ботинок и прочность каски. Дети узнали, какие школьные предметы нужно усиленно изучать, чтобы получить профессию инженера.

После занятия они не только получили ответы на возникшие у них вопросы, но и с удовольствием приняли участие в фотосъемке с плакатами-хэштегами в поддержку фестиваля #ВместеЯрче, #я_берегу_энергию, #я_говорю_да_энергосбережению и многие другие.

«Общение с детьми в ходе тематических мероприятий – важная часть нашей работы. Только постоянное взаимодействие, напоминание правил безопасности и примеров из жизни может сформировать у подрастающего поколения навыки и культуру электробезопасного поведения в быту и на улице», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.