Ремонт второй части улицы Рыленкова стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается капитальный ремонт улицы Рыленкова. Вторая часть работ будет проходить на участке от Киселевского рынка до 37 школы. Подрядчик уже заступил на объект и начал фрезерование старого асфальтового покрытия.

Теперь дорожникам предстоит уложить нижний и верхний слой асфальта, толщина каждого из них – 5 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эти ремонтные работы планируют завершить ровно через неделю. Также здесь планируется отремонтировать трамвайные переезды.

В связи с ремонтом движение транспорта на участках улицы будет ограничиваться в целях безопасности.

Ранее в рамках нацпроекта рабочие обновили участок от пересечения с улицей 25 Сентября до перекрёстка с улицей Петра Алексеева. Там уложили новый асфальт на проезжей части, отремонтировали тротуары и заменили бортовой камень.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске перекроют движение по улице Кирилла и Мефодия. Проезд будет закрыт из-за линейки, посвящённой Дню знаний.