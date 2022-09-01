Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках нацпроекта «Образование» а базе СОГАУ ДПО "Учебный центр" по улице Шевченко создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Его мощность позволит ежегодно оказывать комплексную помощь 4 тысячам смолян.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как рассказал губернатор на своей странице в соцсетях, школьники смогут пройти здесь профориентацию, получить информацию о востребованных в регионе профессиях, принять участие в профессиональных пробах, студенты – пройти обучение первой профессии или дополнить свое образование, а работодатели – обозначить потребности в специалистах конкретного профиля, внести предложения в изменение учебных планов для формирования у студентов необходимых компетенций.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На закупку оборудования Центра выделено 20 миллионов рублей из федерального бюджета, и дополнительно 18 миллионов рублей – из региональных средств на ремонт помещений. В Центре установлены современные компьютеры, высокотехнологичное мультимедийное оборудование, комбинированный интерактивный комплекс с сенсорным экраном, интерактивные трибуна и доски. Оборудованы лекторий, зона для проектной деятельности, медиа-зона и аудитории-трансформеры.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

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