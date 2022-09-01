Андрей Заводянский стал директором СОГБУ «Смоленскавтодор». Фото: пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор».

С 1 сентября 2022 года Андрей Леонидович Заводянский назначен директором СОГБУ «Смоленскавтодор». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Андрей Заводянский трудится в дорожной отрасли Смоленской области более 20 лет. С 2012 по 2014 годы занимал должность начальника отдела сохранности автомобильных дорог СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог».

С 2014 по 2017 годы – начальник управления сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения СОГБУ «Смоленскавтодор».

С 2017 года по 30 августа 2022 был заместителем директора СОГБУ «Смоленскавтодор». Позже – исполняющим обязанности директора СОГБУ «Смоленскавтодор».

Распоряжение о назначении Андрея Заводнянского на должность директора организации подписал губернатор Алексей Островский.

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