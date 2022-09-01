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Происшествия1 сентября 2022 6:55

Два человека погибли в страшном пожаре в Дорогобужском районе

Причину возгорания устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Два человека погибли в страшном пожаре в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Два человека погибли в страшном пожаре в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Трагедия случилась вечером в среду, 31 августа. В деревне Мархоткино загорелась квартира в одном из жилых домов. На место происшествия выезжали 7 спасателей и две автоцистерны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, при проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших: 60-летнего мужчина и 59-летней женщины.

Огонь частично уничтожил кровлю дома, квартира выгорела на площади 36 кв.м. Причину случившего предстоит выяснить специалистам.

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