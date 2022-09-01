Председатель горсовета поздравил смолян с Днём знаний

Фото: Смоленский городской Совет.

Сегодня депутаты горсовета посетят праздничные линейки во всех районах города-героя Смоленска.

«Уважаемые смоляне! Примите поздравления с Днём знаний и самые добрые пожелания на старте нового учебного года! 1 Сентября для многих из нас является особенно волнительной и важной датой практически в любом возрасте, этот день традиционно связан с переживаниями, надеждами, определённым новым этапом для всех учащихся и их родных и близких, - сказал Анатолий Овсянкин. - Праздничные линейки, которые проводятся сегодня по всей стране, объединяют семьи и людей разных поколений. Эту связь можно наблюдать повсеместно, в каждом образовательном учреждении и буквально в каждом дворе».

Председатель горсовета, отметивший, что воспоминания о школе сохраняются на всю жизнь, пожелал ученикам и студентам отличного настроения, старания и веры в себя, а педагогам и родителям – терпения и успехов, чтобы дорога к знаниям у новых поколений была лёгкой, запоминающейся и интересной.

В День знаний Анатолий Овсянкин планирует посетить одну из школ Смоленска в Промышленном районе.

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