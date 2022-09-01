Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 сентября: «плюс» 301 новый случай заражения

За сутки в Смоленской области выявили 301 случай заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Смоленской области, по состоянию на 1 сентября, выявили 301 случай коронавируса, 170 человек выписаны с выздоровлением, 22 человека были госпитализированы. Летальных случаев не зафиксировано.

За период пандемии в регионе зарегистрировано 136 730 случаев коронавируса, 130 529 человек выздоровели, 3 101 человек умерли от коронавируса как основной причины.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 552 789 смолян, 507 692 жителя полностью завершили вакцинацию.

Читай также: шесть волн за три года: чего нам дальше ждать от коронавируса, рассказали ведущие эксперты. Ход пандемии обсудили врачи и ученые на всероссийской конференции, которая проходит в эти дни в Москве.