Губернатор Алексей Островский проинспектировал благоустройство сквера Доблестным предкам 1812 года в Вязьме

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Сквер расположен в историческом центре, и это одно из излюбленных мест отдыха как вязьмичей, так и гостей города. Кроме того, здесь проводятся важные общегородские и районные официальные мероприятия, исторические реконструкции. Благоустройство данной территории ведётся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы идут поэтапно — они начались в прошлом году, а в этом году продолжились на прилегающей к скверу набережной.

На первый этап реконструкции было выделено 8 миллионов рублей. В сквере обновили покрытие пешеходных дорожек, установили новые стилизованные фонари, скамьи, урны, высадили деревья, постелили рулонный газон и подключили видеонаблюдение.

«Интересно, что в ходе прошлогодних работ специалисты обнаружили надгробия с уничтоженного в двадцатые годы ХХ века кладбища Аркадиевского женского монастыря. Поручил оперативно создать рабочую группу по сохранению и увековечению найденных памятников. В её состав вошли историки, краеведы, священнослужители и работники правоохранительных органов. В результате артефакты установлены в сквере, и теперь каждый горожанин может с ними ознакомиться», — рассказал глава региона.

Алексей Островский высоко оценил сегодняшний внешний вид общественной территории.

«Уютный сквер получился. Очень красивый вид, рядом исторический центр. Конечно, хорошо, что территория обустроена таким образом, что её могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы и тактильная плитка. Очень приятное место, куда хочется возвращаться», — поделился впечатлениями от посещения сквера губернатор.