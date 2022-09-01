В Смоленской области для представителей IT-отрасли разработан и внедрён ряд мер поддержки

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Условия, созданные в регионе для представителей IT- сферы, обсудили на совещании, которое провёл на прошлой неделе губернатор Алексей Островский.

«Не раз говорил, что эта отрасль — одна из наиболее перспективных и востребованных сегодня. Для того, чтобы она могла эффективно развиваться на Смоленщине, чтобы к нам приходили новые компании, регистрировали свой бизнес и реализовывали новые проекты в сфере IT-технологий, создавая при этом рабочие места для смолян и повышая инвестиционную привлекательность региона, мы уже разработали ряд преференций, которые могут предложить далеко не все субъекты федерации. К примеру, с 2020 года у нас в области действует максимально низкая налоговая ставка в размере 1% (ранее была 6%) по упрощённой системе налогообложения для IT -сферы», — отметил глава региона.

Власти уже отработали пожелания и предложения, ранее полученные от представителей IT-сообщества.

Так, внесены изменения в региональное налоговое законодательство в части детализации порядка расчёта среднемесячной зарплаты сотрудников, что упрощает процедуру получения налоговой льготы. Сокращены сроки перерегистрации (как минимум на 3 недели) в налоговых органах IT-компаний в случае переезда в наш регион. А также сформирован комплексный пакет мер поддержки IT-отрасли, предлагаемых областным Центром поддержки предпринимательства.

Кроме того, Центр «Мой бизнес» внедрил услугу по информированию IT-бизнеса о грантовых конкурсах, проводимых различными фондами, и персональное сопровождение компаний при подаче заявок на получение федеральных грантов.

По словам Алексея Островского, услуга уже показала свою востребованность. За два последних месяца в Фонд развития интернет-инициатив было подано 2 заявки на общую сумму 28 миллионов рублей.

«Будем совершенствовать меры господдержки IT-отрасли и в дальнейшем», — пообещал глава региона.